Єрмак сказав, де Україна хоче провести другий Саміт миру

У тому, щоб провести другий Саміт миру, зацікавлені кілька країн. Також Україна має своє бачення, де він повинен бути проведений.

Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що "ми вже маємо попередні зацікавленості від декілька країн, які готові прийняти цей саміт". Про це він розповів під час Форуму керівників державних інституцій, повідомляє 24 Канал.

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Єрмак про другий Саміт миру

За словами Єрмака, головною умовою щодо організації другого Саміту миру є складання спільного плану реалізації формули миру президента Зеленського.

Що стосується другого Саміту, то це було б правильно, що б другий Саміт відбувся в одній із країн Глобального Півдня,

– сказав Єрмак.

Довідка. Глобальний Південь – неологізм, який позначає країни з низьким або середнім доходом в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні.

Андрій Єрмак зазначив, що проведення Саміту в одній із таких країн – "це було б знаково". Однак наразі місце проведення ще не визначили.

Нагадаємо, що час спілкування з індійськими ЗМІ Володимир Зеленський також заявив, що другий Саміт миру має відбутися в одній із країн Глобального півдня.

Президент припустив, що це може бути Індія. Однак для того, щоб провести у себе цей саміт, країна повинна доєднатися до комюніке першого саміту.



