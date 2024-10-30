"Він не знає, що робити": Зеленський прокоментував можливу участь Путіна в Саміті миру

Владімір Путін не хоче брати участь у наступному Саміті миру. Все через те, що російський диктатор не знає, що йому робити після закінчення війни.

Про це 30 жовтня сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю представниках провідних ЗМІ країн Північної Європи. За словами глави держави, Україну необхідно посилити перед будь-якими переговорами.

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Зеленський висловився про участь Росії у Саміті миру

Президент заявив, що Україна готова до участі Росії в другому Саміті миру, але для цього має бути створений мирний план. Також необхідним є план із залучення країн Глобального Півдня.

Зеленський наголосив, що Україна готова доповнювати свій план пунктами, які запропонують Китай, Бразилія та інші країни, якщо такі пункти будуть грунтуватися на Статуті ООН та допоможуть зупинити бойові дії.

Ми готові, ми дуже відкриті. Але коли вони почули, що я готовий, вони сказали, що Україна хоче тільки свій план. Ні,

– пояснив президент.

За його словами, Україна у будь-якому випадку підготує мирний план у листопаді. Якщо будуть пропозиції від інших країн, може бути створено спільний план.

Якщо вони (країни Глобального Півдня, – 24 Канал) хочуть запросити Путіна, добре, нехай запросять. Але є одна річ. Він не хоче, бо не знає, що робити після цієї війни, що він робитиме далі. У нас є наш план, але він має свій власний план,

– підсумував Володимир Зеленський.

До слова, раніше Зеленський заявив, що готовий документ до другого Саміту миру буде вже у листопаді. Президент переконаний, що цей саміт поставить крапку у війні і після нього безпека України буде надійно гарантована.