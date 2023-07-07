Чи буде Зеленський на саміті НАТО: Столтенберг заінтригував відповіддю

Єнс Столтенберг висловився щодо можливої участі Володимира Зеленського на саміті НАТО. Захід пройде у столиці Литви Вільнюсі 11 та 12 липня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив за участь Володимира Зеленського на саміті НАТО. Про це він сказав у п'ятницю, 7 липня, під час пресконференції.

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Що саме сказав Столтенберг про участь Зеленського

Генсек НАТО висловив надію, що український лідер візьме участь у саміті в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.

З нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Зеленським на саміті, щоб він взяв участь у першій зустрічі Ради Україна – НАТО,

– сказав він.

Як пояснив Столтенберг, на саміті у Вільнюсі пройде інавгураційна зустріч нової Ради Україна – НАТО. Вона буде платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень. За його словами, ця політична платформа має наблизити Україну до НАТО та членства в Альянсі, а також поглибити їхню співпрацю. Столтенберг пообіцяв, що НАТО буде підтримувати нашу країну протягом багатьох років.

Генсек НАТО також натякнув, що західні партнери Києва зможуть знайти можливість розглянути питання членства України. Однак він не став розкривати деталей. За його словами, союзники можуть зробити оголошення на саміті, коли все буде узгоджено.

Як працюватиме Рада Україна – НАТО

Генсек НАТО не уточнив, у якому форматі президент України можливо буде присутній на саміті.

Рада сформована з 31 країни з членством у НАТО та України. Столтенберг сподівається, що Швеція стане членом Альянсу та теж приєднається до платформи. За його словами, країни-учасниці будуть у цій Раді "як рівні". Кожна з таких держав зможе скликати Раду для кризових консультацій.

А ще Рада зможе приймати рішення. Вони ухвалюватимуться разом з усіма членами. Будуть створені підкомітети для конкретних завдань. Також буде затверджена робоча програма. Генсек НАТО знову додав, що така платформа наближає Україну до Альянсу.

Які в Києва очікування від саміту НАТО