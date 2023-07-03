Знак, що все добре: яка ймовірність, що Зеленський прибуде на саміт НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі може стати для України знаковим. В Альянсі можуть прийняти важливе політичне рішення щодо майбутнього членства України. Серйозність намірів стане важливою умовою для приїзду Володимира Зеленського.

Україні важливо отримати на саміті гарантії безпеки та політичне рішення від країн НАТО. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Приїзд Зеленського буде знаковим

У Вільнюсі 11 – 12 липня відбудеться саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський поки не анонсував, чи поїде на захід. Однак головний дипломатичний радник Ігор Жовква заявив, що Зеленського не буде, якщо "лідери демонструватимуть дефіцит мужності".

Для нас це буде знаком, що це добре (якщо президент відвідає саміт – 24 Канал). І що перспективи вступу України в НАТО будуть позитивні,

– зауважив Олексій Буряченко.

Й справді, зважаючи на заяву Жовкви, поява Зеленського на саміті у Вільнюсі, означатиме, що всі умови, які висунула Україна, будуть задоволені. Найбільшою легітимізацією консолідованої позиції країн членів НАТО буде участь безпосередньо лідера Північноатлантичного альянсу – США в особі президента Джо Байдена.

Зауважимо, що він вже анонсував свою присутність на саміті. Крім того, Байден відвідає Велику Британію та Фінляндію.

Олексій Буряченко про умову для приїзду Зеленського на саміт НАТО: дивитись відео

Від саміту очікують політичного рішення

Зараз Україні важливо отримати два важливі рішення, які продемонструють серйозність намірів наших партнерів.

"Це гарантії безпеки, на кшталт тих, які США давали Ізраїлю. Можливо, гібридизацію гарантій безпеки, які отримали Фінляндія та Швеція на шляху до НАТО. Ну і нам потрібне політичне рішення від усіх членів НАТО, що Україна все ж буде членом Альянсу", – розповів політолог.

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Тобто вступ в НАТО не буде підлаштований під час наступного саміту чи до конкретної дати в часі. Натомість мовиться про прийняття політичного рішення про членство України в НАТО за наслідком перемоги на полі бою.

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