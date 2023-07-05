Приємні новини: політолог припустив, що запропонують Україні на саміті НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться уже незабаром. Для України там може пролунати декілька важливих рішень від партнерів. Насамперед це стосується перспективи вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Україні також можуть запропонувати гарантії безпеки. Однак важливо, аби вони не стали альтернативою вступу до НАТО.

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Важливе рішення для України на саміті

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО будуть рішення, які точно сподобаються та "не розчарують" українців.

Буде, як мінімум, політична заява, що Україна стане членом НАТО. Заява може бути з відкритою датою, це для нас непоганий варіант,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Адже в такому випадку є консенсус між Україною та нашими партнерами, що поки не закінчиться війна, Україна не зможе стати членом Північноатлантичного альянсу. Однак на перспективу вступ України в НАТО підтримують і намагатимуться

"В цьому є певна логіка, бо знайдеться певна кількість країн, які вчепляться в цей фактор і будуть казати, що поки тривають бойові дії, не можна. Ми й самі з цим в принципі погоджуємось", – наголосив політолог.

Ігор Рейтерович про перспективи саміту НАТО: дивитись відео

Що додатково можуть запропонувати на саміті

Крім того, країни Балтії можуть підписати дво- чи багатосторонні договори щодо додаткових гарантій безпеки. Що важливо, які не будуть замінником вступу України до Альянсу.

Найімовірніше, буде конкретний план інтеграції, де будуть прописані кроки, які Україна має виконати для того, щоб претендувати на повноправне членство. Це можуть бути питання, пов'язані з реформуванням самого силового блоку,

– розповів політолог.

Зокрема, в Україні незавершена реформа СБУ, Також можуть наголосити на інших політико-економічних аспектах. Так Україна чітко зможе зрозуміти, що необхідно зробити та який термін на це відводиться.

Саміт НАТО у Вільнюсі: що відомо