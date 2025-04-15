Рютте відповів, чи запросять Зеленського на саміт НАТО у Нідерландах

У Нідерландах влітку має пройти черговий саміт НАТО. Над його форматом та запрошенням для гостей Альянс ще працює.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте в ефірі телемарафону.

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Що сказав Рютте про майбутній саміт НАТО

У червні всі очікують на черговий саміт НАТО в Нідерландах. Коли остаточні напрацювання щодо його проведення будуть готові, стане зрозуміло, чи відвідає зустріч Президент України Володимир Зеленський. Як розповів Марк Рютте, Північноатлантичний альянс ще не знає, в якому форматі провести саміт.

Зазвичай остаточні рішення приймаються лише за кілька тижнів до саміту, тому мені зараз важко щось про це анонсувати. Але я сподіваюся, що на початку червня буде більше розуміння,

– зазначив генсек НАТО.

Марк Рютте також додав, що на порядку денному саміту залишається питання членства України в Альянсі. За його словами, таким було рішення Вашингтонського саміту, й воно є незворотним.

На уточнювальне питання журналістки "Ми – Україна" Олени Чернякової про те, що Дональд Трамп майже виключив таку можливість, Рютте сказав, що Україна точно ввійде до НАТО, але це не буде частиною мирної угоди. Тобто найближчим часом вступити до Альянсу наша країна не зможе, але це може статися надалі після закінчення війни.