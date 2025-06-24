Трамп прилетів на саміт НАТО: що змінить його візит для України

Дональд Трамп прибув на саміт НАТО. Це означає певний крок з боку президента США, який раніше не давав конкретики щодо своєї участі.

Якщо зустріч Трампа із Володимиром Зеленським відбудеться, то навряд чи вона буде проривною, але все-таки це буде важливо для України через низку причин. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

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"Я не чекаю, що на зустрічі Трампа та Зеленського будуть якісь прориви. Але для України вона є важливою за декількома параметрами. Насамперед це надія на те, що вдасться домовитися про купівлю озброєння у США. Для нас це стало б проривним рішенням", – сказав він.

Україні необхідна ціла низка позицій американської зброї. Поставки озброєння, яке виділялося колишнім лідером Штатів Джо Байденом, вже завершуються.

Україні потрібна визначеність

Олег Саакян зазначив, що також важливо, щоб Трамп давав конкретику. Якщо частіше будуть відбуватися зустрічі, переговори, візити інших партнерів, то президенту США доведеться визначатися, займати якусь позицію. Навіть тверде "ні" для України краще, ніж відсутність відповіді.

З "ні" можна повернутися до інших партнерів. Можна провести комунікацію всередині США, з нашими друзями, адвокатами, серед американського істеблішменту, зокрема, у Республіканській партії. Можна посилити тиск, змінити рішення. Але поки рішення не прийнято, Трамп тримає у підвішеній ситуації – це для України найгірший варіант,

– пояснив політолог.

За його словами, якщо зустріч Зеленського та Трампа відбудеться – це вже крок у правильному напрямку. Це потрібно Україні для того, щоб створювати визначеність.

Нагадаємо, Дональд Трамп приїхав на саміт НАТО у Нідерланди, який триватиме 24 – 25 червня. Виходячи з літака, він надягнув білу кепку з синім написом. Президент США повільно спустився по трапу та поговорив із присутніми.