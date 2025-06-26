Він дуже особливий, – політолог окреслив важливі нюанси саміту НАТО, які стосуються України

У Гаазі відбувся саміт НАТО, де члени Альянсу ухвалили низку рішень. Зокрема, про збільшення ними оборонних витрат до 5% від ВВП протягом наступних десяти років. Це відповідає українським інтересам, тому що посилює обороноздатність Європи.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, наголосивши на тому, що внески на підтримку України враховуватимуться у загальних оборонних видатках. Це означає, що де-факто НАТО визнає, що Україна є частиною оборонної системи Альянсу.

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Саміт НАТО 2025: на чому робиться акцент

Щодо відсутності в декларації згадки про перспективу членства України в НАТО, зі слів політолога, зараз при Трампі це взагалі не розглядається. Українська сторона два роки поспіль намагалася інтенсивно тиснути на своїх друзів, аби отримати запрошення для вступу в Альянс.

Зі слів Фесенка, стало очевидним, що проти не тільки Угорщина, на ту мить і Німеччина, і самі США при Байдені не були готові дати це запрошення. При Трампі ця тема тимчасово закривається. В України, як зауважив політолог, де-факто взаємодія з Альянсом набагато більша, ніж в абсолютній більшості країн НАТО.

Цей саміт дуже особливий. Він, можливо, зафіксує певні суперечливі трансформації в НАТО: з одного боку посилення пріоритетів на оборонні витрати, з іншого боку є розбіжності, які наростають у зв'язку з Трампом, Орбаном. Є ризик зменшення ролі США в НАТО,

– озвучив Фесенко.

Для України сьогодні, як наголосив політолог, важливо зберігати активні відносини з Альянсом. Поки що з огляду на те, як проходив саміт, НАТО не відходить від України, навпаки, зв'язки трохи трансформуються, акцент зараз не на членстві, а на підтримці нашої держави.

Стосовно висловлювань прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступив проти членства України в НАТО, політолог зазначив, що до таких заяв варто ставитися спокійно.

З Орбаном немає нічого нового, він робить капості Україні. Позиція таких країн як Угорщина на чолі з Орбаном є викликом і для ЄС, і для НАТО, для ухвалення рішень ними, де потрібен консенсус,

– підсумував Фесенко.

Нагадаємо, що в ухваленій членами НАТО декларації під час саміту в Гаазі визначено п'ять пунктів: відданість Статті 5 Північноатлантичного договору; збільшення оборонних витрат до 5% до 2035 року; деталізація структури цих витрат; співпраця в оборонній промисловості між країнами НАТО; визначення місць для проведення наступних самітів. Чи згадується Україна в цій декларації – читайте в матеріалі.