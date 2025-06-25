Комюніке саміту НАТО: країни Альянсу йдуть на великі поступки Трампу

Саміт НАТО 2025 проходить 24 – 25 червня у Гаазі. Вже було опубліковано фінальне комюніке, в якому немає прямих згадок про Україну.

Держави-члени Альянсу домовилися про збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП. Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє розповів, що під час саміту країни НАТО йшли на великі поступки президенту США Дональду Трампу.

Дивіться також В Гаазі проходить саміт НАТО: головні заяви

У НАТО пішли на поступки Трампу

Даніель Ткіє зазначив, що лідери держав-членів НАТО домовилися про збільшення витрат на оборону у розмірі 5% від ВВП до 2035 року. 3,5% ВВП буде спрямовуватися напряму на оборонні спроможності, на збройні сили. 1,5% – на захист критичної інфраструктури та сили безпеки. Поступово вони мають досягти того такого показника 5% до 2035 року. У 2029 це будуть переглядати.

Крім того, є згадка про 5 статтю Північноатлантичного договору. Раніше Трамп неоднозначно висловлювався про це. Лідери НАТО вирішили ще раз включити у декларацію фразу про те, що 5 стаття має одне значення – напад на одну країну-члена НАТО вважається нападом на всіх членів Альянсу.

Щодо України могла б бути зовсім інша ситуація. У комюніке немає прямих згадок про нашу державу, про перспективи членства України в НАТО. Немає навіть згадок про війну Росії проти України. Зокрема, могли б принаймні згадати про необхідність забезпечення справедливого миру в Україні, яке підтримують навіть США. На жаль, цього не було зроблено.

Причиною є Дональд Трамп і його позиція. Тому лідерам НАТО довелося йти на поступки і ухвалювати таку декларацію. Також, можливо, вони не хотіли включати якісь слабкі формулювання у комюніке щодо України, які були б підтримані навіть з боку США. Тому вирішили взагалі не включати прямі згадки про Україну у фінальну декларацію,

– сказав ведучий.

Щодо витрат на оборону є один позитивний момент. Допомога Україні буде враховуватися у ці суми, які будуть обов'язковими для використання на оборону у цих 5% від ВВП. Але, на жаль, немає прямих згадок про Україну, великих рішень на підтримку нашої держави.

Якщо говорити про військову допомогу, тут майже усе вирішують Штати, які виготовляють найбільше зброї, мають найбільшу економіку серед усіх держав-членів НАТО. Тому є потреба у тому, щоб США змінили свою позицію. Зараз Дональд Трамп фактично не визначився, на якій він стороні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 25 червня зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі. Зустріч тривала 50 хвилин.