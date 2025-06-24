Росію визнали головним противником: країни НАТО збільшують видатки на оборону до 5%

НАТО визнає Росію головним противником Альянсу, що є важливим дипломатичним результатом для України. Це рішення пов'язане з Дональдом Трампом, який наполіг на збільшенні оборонних витрат країн-членів до 5% ВВП.

На тлі цих домовленостей союзники погодилися закріпити у стратегії Альянсу, що основна загроза – саме з боку Росії. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває у Гаазі, де проходитиме саміт НАТО 24 і 25 червня.

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Які ключові теми щодо України обговорюватимуть на саміті НАТО

За інформацією ведучої 24 Каналу, на саміті НАТО в офіційному документі не буде згадки про незворотний шлях України до членства в Альянсі. Водночас генеральний секретар Марк Рютте озвучить відповідну заяву усно – наприкінці саміту, у другий день, під час підсумкової пресконференції.

Причина такого рішення – позиція президента США Дональда Трампа, який, по суті, готовий пожертвувати євроатлантичним майбутнім України на користь диктатора Владіміра Путіна. Очевидно, що цю думку поділяють не всі країни-члени НАТО.

Щоб не провокувати конфлікт, скандал чи дипломатичний вибух, який міг би розколоти союзників, було вирішено не наполягати на більш жорсткому формулюванні,

– поділилася Андріана Кучер.

Водночас НАТО все ж визнає Росію ключовим противником Альянсу – і це також можна вважати певним дипломатичним досягненням для України.

Це рішення напряму пов'язане з ініціативою Трампа: вимогою, щоб усі країни-члени НАТО витрачали щонайменше 5% свого ВВП на оборону. Адміністрація Трампа вже давно просувала цю ідею. Зараз союзники дійшли згоди: витрати на оборону мають зрости до цього рівня до 2035 року.

На тлі обговорення цього питання партнери поставили логічне запитання: від кого саме слід оборонятися. Саме тут вдалося закріпити формулювання, що Росія залишається головною загрозою та противником НАТО. Це твердження міститься в концепції та стратегії Альянсу.