"Короткотривалий, але дуже дорогий": які особливості цьогорічного саміту НАТО

В Нідерландах розпочався 76-й саміт НАТО, який став найдорожчим. Водночас триватиме він усього два дні.

Головною інтригою саміту було, чи прибуде в Гаагу президент США Дональд Трамп, який ставив певні вимоги своєї присутності на заході. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває в Нідерландах, розповіла про важливі події саміту.

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Візит Трампа був під загрозою

Дональда Трампа очікують на саміті в Гаазі сьогодні, 24 червня. Він має відвідати урочисте відкриття у королівській резиденції. Також на заході має бути присутній президент України Володимир Зеленський.

Президент США раніше заявляв, що його зустріч з очільником України може відбутися в Гаазі. І за попередньою інформацією вони мають провести переговори 25 червня,

– повідомила Кучер.

Водночас візит Трампа на саміт був під загрозою. Головною перепоною було те, що Іспанія публічно висловилась проти того, щоб виділяти 5% ВВП на оборону. Саме таку умову ставив президент США країнам-членам НАТО.

Трамп заявив, що НАТО має розібратися з Іспанією, і, ймовірно, вдалося владнати це питання, адже Іспанія зняла свої публічні заперечення. Скоріш за все партнери по НАТО пообіцяли цій країні більш гнучкі умови.

Водночас лідери Альянсу домовилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП наступні 10 років. Хоча позиція Трампа полягала у меншому терміні – п'ять років, тобто до 2030.

Знаючи характер Дональда Трампа та його непередбачуваний стиль, світові лідери дуже занепокоєні. Вони та організатори саміту намагалися зробити все можливе, щоб утихомирити президента США. Проте загроза над єдністю Альянсу нависла,

– наголосила ведуча.

Водночас перемога Трампа, яка дозволила йому бути в Гаазі, адже він, імовірно, погрожував союзникам не приїхати у випадку, якщо згоди не буде досягнуто, є і частковою перемогою України.

Тому що з цих 5% ВВП кожна країна витрачатиме щонайменше 3,5% на підвищення власної обороноздатності, а до 1,5% – на проєкт, певним чином прив'язаний до витрат на оборону, зокрема, на будівництво мостів, розв'язок і також на допомогу Україні.

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Найдорожчий саміт НАТО в історії

Захід в Газі відзначився також тим, що це – найдорожчий саміт НАТО в історії, якщо враховувати тривалість часу, який тут проведуть світові лідери. Одна хвилина перебування лідерів ЄС на саміті в Гаазі обходиться у понад мільйон євро.

Це відбувається, зокрема, через те, що програма саміту була суттєво скорочена задля того, щоб знову ж таки не дратувати Дональда Трампа і по можливості уникнути будь-яких суперечок на полях заходу,

– зазначила вона.

Для порівняння – витрати на цьогорічний саміт НАТО у шість разів більші, ніж на тогорічний, який проходив у Вільнюсі.

Водночас в Нідерландах дуже серйозно поставилися до безпекових заходів. Половина всієї поліції країни залучена до роботи на саміті.

Однак це викликає певні обурення в нідерландському суспільстві: чи доцільно було витрачати стільки грошей на проведення заходу, оскільки фінансування відбувалось саме з бюджету Нідерландів,

– розповіла Андріана Кучер.

В Гаазі під час проведення саміту перекрито багато вулиць, заблоковано рух на ключових магістралях. Жителів міста попросили цими днями по можливості залишатися вдома, а співробітникам радили працювати віддалено.