Оборонні потреби будуть у фінальному комюніке: яку зброю постачатимуть Україні після саміту НАТО

Генеральний секретар Марк Рютте заявив, що у фінальному комюніке саміту НАТО буде згадано Україну. Цей документ офіційно погодять та оприлюднять у середу, 25 червня, після другого дня саміту.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, документ погоджуватиметься усіма лідерами, зокрема і президентом США Дональдом Трампом. У комюніке буде чітко вказано на необхідність забезпечення оборонного потенціалу України – у вигляді систем ППО.

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ППО – одна з найголовніших потреб України

Однією з ключових тез у фінальному комюніке стане заклик до країн-партнерів витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону. Саме це питання викликало чимало суперечок серед деяких країн-членів Альянсу. Через це виникали побоювання, що саміт може перетворитися на дипломатичний скандал або навіть призвести до розколу між ключовими союзниками в питанні підтримки України.

Марк Рютте наголосив, що союзники добре усвідомлюють критичну потребу України в системах протиповітряної оборони. Адже українці живуть під постійними російськими терористичними атаками, цинізм яких щоразу вражає. Це вимагає невідкладної реакції країн НАТО.

Щодо України, то всі ми – США, Канада, всі європейські союзники – визнаємо, що Україна потребує більше систем ППО. Це одне з питань, над яким я особисто дуже наполегливо працюю із союзниками в Сенаті,

– наголосив генсек НАТО.

За його словами, союзники прагнуть забезпечити Україні все необхідне для захисту. Досягнуто згоди щодо незворотного шляху України до НАТО, а також укладено конкретні домовленості про передачу додаткових систем протиповітряної оборони. Попри те, що більшість зобов'язань уже виконано, цього все ще недостатньо для повного гарантування безпеки України.

Ще у 2024 році на саміті у Вашингтоні було ухвалено рішення про передачу Україні щонайменше п'яти стратегічних систем ППО типу Patriot та SAMP/T, а також близько десяти тактичних систем. Однак, за наявною інформацією, навіть половина з цих п'яти стратегічних систем досі не надійшла в Україну. Це викликає серйозне занепокоєння, особливо з огляду на дедалі інтенсивніші російські атаки та гостру нестачу засобів ППО.

Рютте також зазначив, що підтримка України з боку НАТО не лише не зменшується, а навпаки – зростає. У 2025 році країни-члени Альянсу зобов'язалися надати фінансову допомогу Україні на суму 35 мільярдів доларів. Це значно перевищує обсяги підтримки, які Україна отримувала в попередні роки. Ключове завдання – зберегти та посилити цю тенденцію в другій половині року.