Який пріоритет на Саміті НАТО має допомога Україні: Рютте відповів

Уже 24 – 25 червня відбудеться саміт НАТО у місті Гаага. Напередодні Альянс ухвалив рішення скасувати засідання Ради Україна – НАТО, але там запевнили про подальшу підтримку Києва.

Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо того, чи не втрачає війна в Україні пріоритет на саміті Альянсу.

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Як в НАТО захотіли догодити Трампу

На саміті НАТО не передбачено засідання Ради Україна – НАТО, попри заклики деяких союзників провести таку зустріч. Натомість планується лише "неформальний обід" у форматі Ради Україна – НАТО, що, звісно, не відповідає очікуванням української сторони.

Це не те щоб нам хотілося,

– зазначив ведучий 24 Каналу.

Марк Рютте, однак, запевнив, що не погоджується з думкою про те, що Україна перестала бути пріоритетом для Альянсу. За його словами, у фінальному комюніке саміту буде зафіксовано посилення підтримки України, а також стратегічне рішення щодо зростання оборонних витрат країн-членів НАТО – до 5% ВВП до 2035 року. Це збільшення безпосередньо буде пов’язане з продовженням допомоги Україні в той самий період.

Лідери НАТО справді дещо скоротили програму саміту – зокрема, щоб уникнути конфліктів або різких заяв з боку президента США Дональда Трампа. Але водночас вони прагнуть максимально чітко продемонструвати підтримку України. Отже, за підсумками саміту варто очікувати сильні формулювання на користь України.

Згідно з анонсом Європейської ради, 24 червня Володимир Зеленський проведе зустрічі з керівництвом ЄС і НАТО в Гаазі. У його програмі передбачені переговори з Антоніу Коштою, Урсулою фон дер Ляєн та Марком Рютте.