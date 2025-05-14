США не бажають запрошувати Зеленського на саміт НАТО у Гаазі, – ЗМІ

Вашингтон виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, що має відбутися 24 червня в Гаазі. Це вкрай дивує їх союзників.

Своє здивування США висловили майже усі їх союзники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на італійське агентство ANSA.

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США не бажають запрошувати Зеленського на саміт НАТО

На цей момент запрошення на захід отримали лише чотири партнери Альянсу з Азійсько-Тихоокеанського регіону – Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія. За словами джерел, позиція США викликала подив майже в усіх їх союзників по НАТО.

Зазначається, що це питання також можуть порушити під час неформальної зустрічі голів МЗС, яка проходитиме сьогодні, 14 травня, ввечері, в Анталії. Водночас жодних рішень не очікується.

За інформацією ANSA, формат майбутнього саміту навмисно спрощений і передбачає короткий порядок денний – на відміну від попередніх засідань. Такий підхід пояснюють бажанням уникнути напруги з президентом США Дональдом Трампом.