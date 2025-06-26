Лідером є Польща: який найголовніший підсумок саміту НАТО

Саміт НАТО у Гаазі не став проривним для всього Альянсу, хоч і були ухвалені важливі рішення щодо оборони. Але головне, щоб члени Альянсу їх дотримувалися.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Відомо, що країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону на рівні 5% ВВП до 2035 року.

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Польща – серед лідерів

Як наголосив Жмайло, ухвалення різних декларацій та реальне виконання рішень не завжди збігаються. Наразі одним з лідерів у НАТО є Польща, оборонні видатки якої становлять 4,7% ВВП.

Вони закуповують і американську, і південнокорейську техніку. Але ситуація там не найкраща. Згідно з соціологією лише 10% громадян готові там захищати свою країну. Хто ж тоді буде опановувати цю техніку?,

– сказав Жмайло.

Активно інвестують в оборону і країни Балтії. Зокрема в Естонії усвідомлюють, що Путін може напасти на них після припинення вогню в Україні. Російський диктатор цілком може захотіти перевірити, чи готове НАТО дотримуватися своєї 5 статті про колективну оборону країн Альянсу.

Зверніть увагу! Напередодні саміту НАТО Трамп зробив неоднозначну заяву про 5 статтю. Але вже на самому саміті він підкреслив, що США з Європою "до кінця".

Україна також працює над тим, аби країни Європи "прокинулися". Загроза з боку Росії наростає – і їм потрібно бути готовими.

На тлі того, що Вашингтон знімає з себе відповідальність за безпеку Європи, яка ж країна може її посилити? Це – Україна. У нас є передовий військовий досвід, технології. Нам потрібні кошти та додаткові площі для розгортання виробництва. Зокрема й на території країн НАТО. Це суттєво укріпить східний фланг НАТО,

– підкреслив Жмайло.

Додамо, Володимир Зеленський провів розмову із Дональдом Трампом на саміті НАТО в Гаазі. Президент США назвав цю зустріч приємною.