У Гаазі стартує саміт НАТО: яку допомогу наразі отримає Україна

24 – 25 червня у Гаазі проходить саміт країн-членів НАТО. Однією із центральних тем зустрічі стане війна в Україні.

На захід запросили українського президента. Очікується, що він проведе зустріч із Дональдом Трампом, передає 24 Канал.

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Яку допомогу отримає Україна

Під час зустрічі із президентом Зеленським у Гаазі генсек НАТО Марко Рютте заявив, що у декларації за підсумками саміту буде йтися про допомогу Україні, зокрема у фінансовому плані.

Він також нагадав, що європейські та канадські союзники по Альянсу пообіцяли до 1 липня надати Україні понад 35 мільярдів євро на підтримку. Це більше, ніж минулого року, оскільки тоді за весь рік ця сума становила понад 50 мільярдів доларів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн теж запевнила, що Україна може розраховувати на подальшу фінансову й політичну підтримку від ЄС. Вона підкреслила важливість інвестицій у надзвичайно сучасну та інноваційну оборонну промисловість України.

Норвегія

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що надасть Україні 641,9 мільйона доларів для закупівлі дронів та дронових технологій від українських та інших європейських виробників.

Нідерланди

Нідерланди оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму близько 175 мільйонів євро. У пакет допомоги входять, зокрема, 100 радарів для виявлення безпілотників. Постачання цих радарів має завершитися до кінця 2025 року. Також Нідерланди передадуть Україні 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених. Крім того, Амстердам виділить додаткові 80 мільйонів євро на безпілотники у рамках Коаліції дронів.

Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів для України в межах ініціативи "Лінія дронів" з постачанням уже в цьому році.

НАТО

У НАТО виділили Україні майже 43 мільйони доларів на супутниковий зв'язок для ЗСУ.

Британія

Міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив, що прем'єр країни 26 червня оголосить про новий пакет допомоги для України, зокрема у сфері посилення ППО.

Що казали представники країн НАТО та українці

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що головна мета – допомогти Україні перемогти російську агресію.

Ми вважаємо, що не допустити перемоги Росії, не дозволити зробити те, що Володимир Путін знову підтвердив три дні тому – а саме бажання заволодіти всією Україною – це цілком здійсненне завдання, і саме на ньому ми повинні зосередитися,

– сказав він.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що повернення до старих часів миру у Європі вже неможливе.

Я вважаю, що невизначеність, яку ми зараз бачимо – це і наше майбутнє. І саме тому переозброєння Європи для мене – пріоритет номер один, і я повністю погоджуюсь із глобальним підходом,

– заявила політикиня.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта висловив розчарування з приводу того, що Росія ігнорує мирні зусилля Трампа. Він зауважив, що у той час, як Україна вже дала згоду на повне безумовне припинення вогню, Москва лише підвищує інтенсивність власної агресії.

За його словами Росія, яка розташована на двох континентах, загрожує не лише Європі, але й Тихоокеанському регіону, оскільки діє в союзі з такими країнами, як Північна Корея та Іран.

Кошта наголосив, що ЄС і надалі надаватиме повну підтримку України і продовжувати вчиняти тиск на Росію через санкції. "18-й пакет санкцій вже в дорозі", – анонсував чиновник.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні було отримано багато позитивних сигналів щодо підтримки України, її оборонки.

"Нам потрібно більше ППО, зброї та санкцій проти Росії. Приїхали з конкретними пропозиціями", – розповів чиновник.