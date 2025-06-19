Зеленський може зустрітись із лідерами Європи після саміту НАТО, – журналіст

Після саміту НАТО в Гаазі може відбутися зустріч президента Володимира Зеленського та європейськими лідерами. Там також може бути присутній і генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис редактора "Радіо Свободи" з питань Європи Рікарда Йозвяка у соцмережі Х.

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Журналіст зазначив, що під час саміту в Гаазі не передбачена офіційна зустріч Ради Україна – НАТО на рівні лідерів.

Хоча на наступному тижні на саміті НАТО не відбудеться офіційної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, планується зустріч із Зеленським, Рютте та іншими європейськими лідерами в Гаазі безпосередньо після саміту НАТО,

– повідомив Йозвяк.

До слова, наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі, що в Нідерландах, 24 – 25 червня. На зустріч запросили й Президента України Володимира Зеленського.

У виданні AFP наголошували, що Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО в Гаазі. Однак остаточне рішення ухвалять вже напередодні самого заходу.