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24 Канал Новини України Зеленський може зустрітись із лідерами Європи після саміту НАТО, – журналіст
19 червня, 21:01
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Зеленський може зустрітись із лідерами Європи після саміту НАТО, – журналіст

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Після саміту НАТО в Гаазі може відбутися зустріч Зеленського з європейськими лідерами та генсеком Альянсу Марком Рютте.
  • Офіційна зустріч Ради Україна – НАТО на рівні лідерів на саміті в Гаазі не запланована.

Після саміту НАТО в Гаазі може відбутися зустріч президента Володимира Зеленського та європейськими лідерами. Там також може бути присутній і генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис редактора "Радіо Свободи" з питань Європи Рікарда Йозвяка у соцмережі Х.

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Що відомо про майбутню можливу зустріч Зеленського і лідерів Європи

Журналіст зазначив, що під час саміту в Гаазі не передбачена офіційна зустріч Ради Україна – НАТО на рівні лідерів.

Хоча на наступному тижні на саміті НАТО не відбудеться офіційної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, планується зустріч із Зеленським, Рютте та іншими європейськими лідерами в Гаазі безпосередньо після саміту НАТО, 
– повідомив Йозвяк.

До слова, наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі, що в Нідерландах, 24 – 25 червня. На зустріч запросили й Президента України Володимира Зеленського. 

У виданні AFP наголошували, що Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО в Гаазі. Однак остаточне рішення ухвалять вже напередодні самого заходу.