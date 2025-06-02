Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі, – Зеленський
- Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі, повідомив Володимир Зеленський.
- Президент не уточнив, як саме Україна буде представлена на саміті Альянсу.
Наприкінці червня, а саме 24 – 25 червня в Гаазі відбудеться саміт НАТО. Україну запросили на цей саміт.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського, який повідомив про це під час спілкування з журналістами.
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Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі
Президент України розповів журналістам про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо,
– зазначив він.
Зеленський не уточнив, як саме Україна буде представлена на саміті Північноатлантичного альянсу. Однак він повідомив, що очільник МЗС Андрій Сибіга буде говорити зі своїми колегами "щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту".
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Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом 21 травня повідомляв, що обговорюватимуть на саміті НАТО в Гаазі щодо України.
Так, під час саміту Північноатлантичного Альянсу будуть обговорювати військову підтримку України, щоб переконатися, що вона є в найкращій позиції для продовження боротьби, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.