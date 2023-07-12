"Що мені сказати сину": до Саллівана жорстко звернулися через небажання НАТО запрошувати Україну
Українська журналістка Дарія Калинюк жорстоко звернулася до Джейка Саллівана на тлі небажання НАТО запрошувати Україну. Вона наголосила, що наша країна виконує умови, які ставить Альянс, проте у питанні членства завжди виникають нові аспекти.
Питання від журналістки прозвучало на відкритому форумі на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Калинюк наголосила, що коли Росія вперше вдерлася в Україну, то її сину було всього 2 роки, а зараз – вона не знає, до чого готувати його через страх США перед країною-агресором, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Графік у Зеленського дуже щільний: які головні пріоритети другого дня саміту НАТО
"Байден і НАТО не запросили Україну, бо бояться"
Журналістка звернулася до радника президента США з національної безпеки у доволі жорсткій формі. Вона заявила, що у США говорять, що Україна має продовжувати боротися з корупцією, проте умови, яких треба дотриматися, щоб приєднатися до НАТО, не пояснюють. До прикладу вона наводить свого сина, який майже усе своє життя провів в умовах війни. Коли росіяни почали війну на Донбасі, хлопцю було усього 2 роки.
Тоді країни США та НАТО говорили, що треба домовитися з Росією, аби зупинити конфлікт. Також для вступу в Альянс постійно говорили про реформи. Як наголосила журналістка, Україна протягом 8 років виконувала рекомендації партнерів, проводила реформи, погодилася підписати Мінські угоди, проте Росія все одно розпочала кровопролитну війну.
Через постійні удари по території України, людям доводиться ночувати у сховищах та коридорах, тому Калинюк запитує, що їй сказати сину на тлі того, що НАТО не запросило Україну до Альянсу. До слова, її 11-річний син, який живе у Києві, також спить у коридорі.
Порадьте, будь ласка, що мені сказати синові? Що президент Байден і НАТО не запросили Україну до Альянсу, тому що вони бояться Росії? Чи бояться, що Росія програє? Бояться, що Україна виграє? Чи готувати сина до армії й воювати з росіянами, коли йому виповниться 18 років?
– жорстко звернулася журналістка.
Салліван пояснив, чому Україну не можуть запросити у НАТО зараз
Радник Байдена подякував за питання й наголосив, що весь світ у захваті від хоробрості та відваги українського народу.
"Те, що я хотів би сказати вашому синові та всім в Україні, полягає в тому, що решта світу в захваті від хоробрості та відваги кожного громадянина України, який протистоїть жорстокій війні Росії. Лінія фронту нині поширилася на міста та селища по всій Україні, бо з неба ворог атакує безпілотниками та ракетами", – заявив Салліван.
Разом з тим, він наголосив, що США активізувалися й постійно надають військову допомогу Україні – боєприпаси, засоби ППО, бойові машини піхоти, обладнання для розмінування та багато чого іншого. За словами Саллівана, уся ця техніка допомагає українській армії протистояти ворогу й звільняти свої території.
Крім того, Салліван прокоментував позицію Байдена щодо можливого членства України в НАТО. Радник президента США наголосив, що вступ України в Альянс нині неможливий, через те, що фактично всі країни стануть учасниками війни.
Дещо з того, що ви сказали у своїх зауваженнях про мотиви, я вважаю, було абсолютно необґрунтованим і невиправданим. Президент сказав просто, що він не готовий зараз бачити Україну в НАТО, тому що це означало б, що Сполучені Штати й Альянс зараз будуть у стані війни з Росією. Він також зазначив, що кожна країна, яка приєднується до НАТО, має здійснити низку реформ. Так, Україна багато досягла, проте попереду ще багато змін,
– пояснив Салліван.
Він підсумував, що США і члени-країни Альянсу повинні робити усе, щоб наймолодше покоління України, такі як син журналістки, у майбутньому жили у вільній країні.