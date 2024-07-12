Вперше з 2008 року у комюніке саміту НАТО не згадали про вступ Грузії, – євродепутат

Євродепутат Пятрас Ауштрявічюс зауважив, що у декларації саміту НАТО не було згадки про намір Грузії вступити до НАТО. Це трапилось вперше з 2008 року.

Литовський політик через це звернувся до влади Грузії. Зокрема, він закликав політиків "відкоригувати компас".

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Що заявив євродепутат про вступ Грузії в НАТО

Це збігається з обіцянкою керівної партії країни перемогти "ліберальний фашизм". Я закликаю керівництво Грузії відкоригувати свій компас, інакше навіть європейський шлях буде втрачено,

– заявив депутат.

До речі, грузинські ЗМІ вже писали, що вперше протягом останніх 16 років у підсумковому комюніке, яке ухвалили на ювілейному 75 саміті НАТО, про Грузію згадали тільки один раз. Зокрема, коли говорили про заклик до Росії вивести свої війська "з Молдови та Грузії".