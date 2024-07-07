"Суттєвий крок": Кулеба розповів, яких рішень Україна очікує від саміту НАТО

Україна очікує, що на саміті НАТО у Вашингтоні ухвалять рішення щодо обороноздатності нашої країни та буде зроблений крок до членства в Альянсі.

Ухвалені рішення можуть мати ключове значення для безпеки України та її євроатлантичної інтеграції. Про свої очікування від саміту розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції в Києві.

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Чого Україна очікує від саміту НАТО

Вже 9 – 11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний 75-й саміт НАТО. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен пояснював, що захід буде сфокусований на розробці "дорожньої карти" вступу України до Альянсу.

За словами очільника МЗС, одним з головних очікувань нашої країни є суттєвий крок щодо членства в Альянсі.

Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, та суттєвий крок до членства в НАТО,

– сказав Кулеба.

Водночас міністр відмовився розкривати інші подробиці щодо очікувань України від саміту.

Що сам Столтенберг пообіцяв Україні

Єнс Столтенберг заявив, що НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки. Це не зробить Альянс частковим учасником конфлікту, але посилить самооборону України.

Генсек Альянсу очікує, що союзники підтвердять плани надати 40 мільярдів євро військової допомоги для України на наступний рік.