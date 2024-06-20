Можливі "торги": яким для України буде саміт НАТО у Вашингтоні

У Вашингтоні 9 – 11 липня запланований саміт НАТО. Одну з тем, яку будуть обговорювати представники країн, що входять до Північноатлантичного альянсу – надання військової допомоги Україні. А от відмова вступу України в НАТО може стати предметом "торгів" на перемовинах, які пропонує Путін.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк озвучив 24 Каналу, що, на його думку, цей саміт буде надзвичайно компліментарним стосовно України, окрім самого факту прийняття її в НАТО. Він прогнозує, що будуть своєрідні "змагання" між самітом вільнюським і вашингтонським, але тільки в стилістиці.

Дивіться також Матимемо гарну домовленість, – Столтенберг про майбутнє рішення щодо вступу України в НАТО

Загальна концепція саміту в Вашингтоні полягатиме в тому, що Україна буде членом НАТО і що їй потрібно допомогти у війні з Росією, аби вона вийшла з неї переможцем.

Відмова вступу України в НАТО буде предметом "торгів"

Голова громадської організації "Україна в НАТО" наголосив, що Росія сяде за стіл так званих мирних перемовин з Україною тільки у випадку, якщо та відмовиться від вступу в НАТО. Романюк наполягає, що такий сценарій стане програшним для України, адже через декілька років не виключено, що Росія знову може вдертися на українську територію, знаючи, що та не перебуває в складі Північноатлантичного альянсу.

Україна має перемогти військовим шляхом, тільки такий варіант дозволить їй без будь-яких обговорень вступати в НАТО чи ні, завершити цю війну. Чи потрібні нам оті перемовини такою ціною, що ми повинні будемо відмовитись від вступу в НАТО?,

– вдається питанням Романюк.

Що очікувати від саміту в Вашингтоні

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що під час саміту члени НАТО планують обговорити надання допомоги Україні, яка передбачається у військовій та оборонній підтримці. Зокрема, щодо постачання додаткової зброї та ППО. Ще одне важливе завдання саміту – підготувати чіткіше формулювання, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.