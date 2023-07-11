Столтенберг повідомив, коли Зеленський прибуде на саміт у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса сьогодні, 11 липня. Він візьме участь у вечері.

Також український лідер візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО. Воно заплановане 12 липня. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі, інформує 24 Канал.

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Коли Зеленський прибуде до Вільнюса

Зеленський приїде у Вільнюс. Я буду радий вітати його сьогодні увечері під час вечері і на інавгураційній зустрічі Ради Україна-НАТО завтра,

– заявив Столтенберг.

Він також зазначив, що союзники відправлять сильний позитивний сигнал щодо шляху України до членства у НАТО. Водночас генсек додав, що наразі не говоритиме про конкретну мову остаточної заяви.

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