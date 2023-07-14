Усе підписано, просто без пафосу: в ОП заперечили "зраду" щодо саміту НАТО

Українці очікували публічне підписання гарантій безпеки для України на саміті НАТО у Вільнюсі. Однак цього не сталось, тому у багатьох виникли зрадницькі підозри. В Офісі Президента заспокоїли.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу запевнив, що усі необхідні документи для України на саміті НАТО підписали. У них, власне, й мовиться про гарантії безпеки.

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"Усе підписано. Спільна декларація щодо підтримки України підписана. Долучились також країни "Великої сімки" та інші. Просто потрібно трішки менше тут пафосу", – зазначив Подоляк.

Цей документ передбачає консультації, двосторонню підтримку на будь-якому рівні, поки Україна не виграє війну.

Україна абсолютно все отримала, чітко зафіксувала свою суб'єктність і примусила НАТО іти на внутрішню трансформацію. В ОП зауважили, що саме на це варто звертати увагу.

Зради з боку НАТО немає

Подоляк наголосив, що українці хотіли побачити чіткий юридичний документ, де є підписи 32 країн НАТО – і місце для України. Цього немає, але є значно важливіше.

Вони нам на різних рівнях прямо сказали: "Виграєте війну – член НАТО". Без сумніву. Вони дають нам довгострокові, ситуативні гарантії, конкретні пакети зброї. Вони так і говорять, відкрито,

– сказав радник голови ОП.

Він навів приклад генсека НАТО Єнса Столтенберга, назвавши його абсолютно свідомою проукраїнською людиною. Генсек НАТО сам чітко говорить, що саме зараз є важливим для України.

"Він каже, на яких пакетах збройної допомоги потрібно дотиснути. Він сам говорить про те, що ми маємо отримати ще більше ППО – і ми отримуємо Patriot. Маємо отримати ATACMS. Франція робить фундаментальний крок – віддає нам далекобійні ракети", – запевнив Подоляк.

Що важливо, у НАТО готові брати на себе грошові зобов'язання, аби ми могли протистояти будь-кому, маючи на це спроможності.

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