За "парєбріком" знову крик і стогін. Російські пропагандисти перелякалися через саміт НАТО у Вільнюсі.

Тривожно було у студії "зливного бачка" Скабєєвої. Та намагалася зрозуміти, що взагалі відбувається на саміті НАТО. Олічка впевнена, що Альянс готується до війни з Росією.

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"Зараз увесь блок НАТО прийняв уже, – і це тривожне повідомлення для нас, – колективний план реагування на загрозу з боку Росії. Тобто вони дійсно готуються воювати з Росією, говорять про це не гіпотетично, а є вже готовий план дій на випадок агресії", – сказала з траурним обличчям Скабєєва.

За "парєбріком" злякалися війни

Загалом слово "тривожно" прозвучало в ефірі пропагандистки Скабєєвої разів із 20, – настільки вона перестрашилася, що НАТО може відповісти на агресію Росії. "Треба звісно триматись… Попереду – глобальна широкомасштабна війна. Тривожно", – тут Скабєєва поплавилась від перенапруження.

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Саміт НАТО у Вільнюсі