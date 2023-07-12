Скасування ПДЧ або щось більше: який максимум Україна може отримати у Вільнюсі

Одним з рішень, яке було ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, є скасування Плану дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Проте для України важливо докласти щонайбільше зусиль, щоб отримати бажаний результат.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, чого саме могла б досягти України на саміті НАТО у Вільнюсі.

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Маємо отримати зараз

На його думку, прийнятним для України рішенням з боку НАТО було б надати нам певні гарантії.

Це – запрошення в сім'ю НАТО, рух до якої почнеться одразу по завершенню війни. Але отримати це запрошення ми маємо зараз,

– наголосив політолог.

Він припустив, що можливо Україна продовжить воювати ще тривалий час. І після завершення бойових дій міг би запуститися процес вступу України до НАТО.

Микола Давидюк припустив, яке б рішення НАТО щодо членства України в Альянсі було б прийнятним для Києва: дивіться відео

Є перепона

Проте в України є теж "домашнє завдання" – виконати реформи, на яких наполягає Альянс. Крім того, забезпечити підтримку країн-учасниць НАТО щодо членства України. При цьому Росія підкупатиме західних депутатів, політиків, щоб вони лобіювали її інтереси та не підтримували вступ України до Альянсу.

Існує ще один варіант членства України в НАТО, за якого 5-стаття розповсюджувалась би на неокуповану Росією територію України. Цей варіант також був би прийнятним. Проте Захід не погоджується на нього,

– підкреслив він.

Однак на шляху до НАТО для України є ще одна перепона – корупція та окремі люди, які назначали цих корупціонерів. Зокрема, мовиться про членів партії ОПЗЖ та прихильників "русского міра" переховуються в країнах НАТО.

"Україна повинна виграти завдяки корупціонерам, а не навпаки – корупціонери завдяки Україні", – наголосив Микола Давидюк.

Саміт НАТО у Вільнюсі: важливе

Сьогодні на полях саміту має відбутися зустріч Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Як повідомляли в Офісі Президента України, Зеленський планував обговорити з Байденом зокрема членство України в НАТО та пришвидшене постачання зброї.

Підсумком першого дня саміту стало комюніке, в якому так і не з'явилось запрошення до Альянсу нашої країни. Однак в ньому було зазначено, що НАТО може запросити Україну, коли буде погодження з боку союзників та Київ виконає певні умови.

Також в комюніке не були вказані конкретні дати та умови щодо вступу України в Альянс.