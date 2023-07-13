Безумовно, це не провал, – Преображенський оцінив досягнення України на саміті НАТО

Результати саміту НАТО у Вільнюсі в жодному разі не можна вважати провальними для України. Навпаки вдалося досягнути максимально можливого результату.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, на цьому етапі Україна змогла досягнути хорошого результату. Це взагалі можна вважати поки що ідеально можливим рішення.

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Шлях України до НАТО скоротився

Як наголосив Преображенський, скасування ПДЧ демонструє, що дорога України до НАТО скоротилася. І в момент, коли будуть належні умови, можна буде перейти одразу до утвердження цього рішення національними парламентами.

При цьому НАТО залишає собі маленький "шлях" щодо умов, які можуть виникнути. Але зараз вони не можуть їх сформулювати. Зрозуміло, чому вони так зробили. Це було з об'єктивних причин. Вони не знають, коли можна буде сказати, що війна закінчилася на 100%,

– вважає Преображенський.

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Зараз міжнародні партнери не готові говорити про членство України в НАТО. У них поки немає наміру приєднувати Київ під час війни, яку розв'язала Росія. Адже на Заході не хочуть у такому випадку напряму втручатися у бойові дії.

Саміт НАТО у Вільнюсі: коротко

На жаль, у фінальній декларації за результатами саміту так і не озвучили чіткі умови щодо вступу України в НАТО. Однак там підкреслили, що майбутнє України – в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський також говорив про це на засіданні Ради Україна – НАТО. Він підкреслив, що українці розраховують отримати конкретику щодо умов вступу.

Що насправді Україна отримала від саміту НАТО у Вільнюсі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

У НАТО дійсно скасували ПДЧ для України. Наша держава працювала над цим питанням, щоб пришвидшити шлях до НАТО. Однак там ввели річну національну програму та не назвали конкретних умов, які потрібні для вступу України.