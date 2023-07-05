Треба і зброя, і членство в НАТО: як Україна тисне на Захід перед самітом у Вільнюсі

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня. Україна потужна працює й не втрачає надії щодо отримання запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу. Попри те, що в інформаційному просторі час від часу з'являються песимістичні прогнози.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. Він додав, що партнери випробовують Україну, наскільки ми можемо прогнутися.

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Україна має право тиснути

НАТО – це наші партнери й вони не можуть нас зламати чи шантажувати так, як це робить Росія. Україна використовує механізми конструктивного діалогу. В ньому є нюанси, коли хтось хоче перетиснути аргументами, а не шантажем.

Зараз дуже важливо, щоб нас ніхто не перетиснув аргументами. Хоча українці мають контраргумент – вони будуть жити, а ми виживаємо.

Я хочу, щоб Україні надали зброю й конкретну перспективу в НАТО. Нам не потрібно частинами отримувати, адже ми не та країна, яка була у 2013 році. Ми маємо право морально тиснути,

– сказав Лісний.

Те, що зараз відбувається це про виживання. Адже, коли дивитись на війну по телевізору це одне, а щодня втрачати найкращих, територію, інфраструктуру – зовсім інше.

Чому українці мають моральне право тиснути на Альянс: дивіться відео

Як Україна тисне на НАТО