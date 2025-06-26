Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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У чому успіх саміту НАТО в Гаазі

Журналісти відзначають, що після кількох місяців невизначеності Трамп нарешті підтвердив свою відданість статті 5 договору НАТО. У виданні зазначають, що це справді важливе досягнення, яке не варто применшувати.

Трамп також домігся, щоб країни-члени Альянсу погодилися збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП. Попередні президенти США також намагалися переконати союзників у необхідності таких кроків і у необхідності зменшити залежність від Америки "у виконанні більшої частини важкої роботи за величезні гроші", проте ці спроби були безуспішними.

"Крім того, НАТО пом'якшило свою позицію щодо України, що відкрило шлях для чергового тиску з боку Трампа, щоб змусити Володимира Путіна підписати угоду про припинення вогню та, зрештою, мирні переговори", – йдеться у матеріалі.

Якими є результати саміту для України

Видання наголошує, що у спільному комюніке відсутнє пряме засудження російського вторгнення. Хоча прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наполягав, що позиція НАТО щодо України "не змінилася", журналісти відзначають, що вона стала значно менш різкою.

На їхню думку, кампанія з повернення Трампа до НАТО, здається, завершилася успіхом, але через мінливий характер президента США ще нічого не гарантовано.

У статті зазначають, що головна претензія Трампа про те, що Європа недостатньо сприяє власній обороні, принаймні частково була вирішена. Це дозволило йому заявити про перемогу, "навіть якщо значна частина додаткових витрат є ілюзією".

Щодо України, то хоча президент Володимир Зеленський і висловив задоволення самітом, у виданні зазначають, що попри звичайні заяви про підтримку, реального полегшення для країни, яка перебуває у скрутному становищі, очікувати не варто.