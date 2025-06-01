Саміт НАТО у Гаазі: Зеленський отримав запрошення, прибуде і Трамп

В Гаазі 24 – 25 червня відбудеться саміт НАТО. Українського лідера Володимира Зеленського запросили на цей саміт.

Нідерландському інформагентству ANP від джерел, наближених до НАТО, стало відомо, що генсек НАТО Марк Рютте офіційно запросив Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, інформує "Європейська правда", пише 24 Канал.

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Зеленського запросили на саміт НАТО

Запрошення на саміт НАТО генсек нібито передав президенту України під час зустрічі в понеділок, 2 червня, – після якої Зеленський заявив, що Україну запросили на саміті Північноатлантичного Альянсу.

Вказується, що джерела ANP зазначають, що наразі невідомо, на які саме заходи в межах саміту НАТО запросять українського гаранта.

Співрозмовники ANP наголошують, що очільник уряду Нідерландів Дік Схооф підтримував запрошення Зеленського.

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Трамп візьме участь у саміті НАТО в Гаазі

Речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу повідомила, що Трамп візьме участь в саміті Північноатлантичного альянсу.

"Я можу підтвердити, що він (Трамп – 24 Канал) поїде на саміт НАТО", – заявила журналістам Левітт.

Відповідно до її слів, американський лідер прагнутиме згуртувати членів Альянсу для збільшення витрат на оборону до 5%. З них 3,5% ВВП піде на основну оборону, ще 1,5% – на оборонні витрати в інших сферах (інфраструктура, кіберзахист, цивільна готовність).