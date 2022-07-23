Україна має найбільшу підтримку в історії, – Зеленський на Саміті перших леді та джентльменів

У Києві вдруге відбувається Саміт перших леді та джентльменів. Його ініціювала Олена Зеленська.

Володимир Зеленський 23 липня виголосив промову на Саміті перших леді та джентльменів, передає 24 канал. Він наголосив, що навіть у час такої війни не збавляємо нашу активність.

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"Не підкорюємось обставинам. 150 днів після 8 років. Війна не зламала Україну і не зламає. Вона не зупинила життя у нашій державі й не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того, що окупанти принесли у нашу мирну і міцну державу", – сказав Зеленський.



Виступ Зеленського / Фото телеграм-каналу Олени Зеленської

Промова Зеленського: дивіться відео

Про що говорять на Саміті

За словами президента, головною темою цього Саміту є повоєнне відновлення України. Він пояснив, навіщо зараз, коли тривають бойові дії, говорити про відбудову та повернення до мирного життя.

"Щоб у перший день миру вже відчувати його. Відчувати його повноцінно, щоб вже була системна відбудова всього, що зруйнувала армія Росії. Щоб були гарантії безпеки для наших людей і вони знали, куди зможуть повернутися, якщо виїхали за кордон, рятуючись від бойових дій", – пояснив Зеленський.

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Він додав, що також мовиться про медичну систему, освіту та робочі місця. Крім цього, він згадав про усіх захисників України.

"Щоб усі ветерани та ветеранки, які пройшли пекло боїв, відчували вдячність нашої держави. Давайте їм подякуємо", – зазначив президент.



Учасники Саміту / Фото телеграм-каналу Олени Зеленської



Зеленська на Саміті / Фото телеграм-каналу Олени Зеленської

Світ чує Україну

Зеленський розповів, що на Банковій зустрічався з конгресменами Сполучених Штатів Америки, які прибули підтримати Україну. Очолював делегацію Адам Сміт – керівник комітету представників США з питань збройних сил. Президент наголосив, що ця зустріч і розмова продовжує усі попередні контакти щодо підтримки.

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Президент зазначив, що виступ першої леді України Олени Зеленської у Вашингтоні був почутий, оскільки зараз є активність у питанні зброї для України та юридичного реагування на те, що робить Росія. Зеленський також сказав, що Саміт перших леді та джентльменів є важливим внеском у захист держави й подолання наслідків російських терористичних ударів.

Використовуємо всю силу нашого суспільства і бачимо результати. Країна має найбільшу глобальну підтримку у своїй історії. У нашу антивоєнну коаліцію входять десятки держав від Канади до нової Зеландії, від Японії й США до Британії. Ми налагодили такі зв'язки з нашими партнерами, які дозволяють нам вже п'ять місяців протистояти армії, яка будувалася для нашого знищення,

– заявив Зеленський.

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