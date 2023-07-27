Вже занадто навіть для них: чому африканські лідери бойкотують саміт в Росії
На економічний форум в Санкт-Петербурзі було запрошено 54 африканські країни. Однак до воєнного злочинця Владіміра Путіна їхати захотіли одиниці.
Є кілька причин доволі несподіваного бойкоту від африканських лідерів. Детальніше про них 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.
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Чому лідери Африки масово відмовились від поїздки в Росію
Дві третини лідерів країн Африки відмовились їхати на саміт до Владіміра Путіна. А це означає, що 38 з 54 країн континенту будуть відсутніми на економічному саміті Росія – Африка.
Путін – людина з не найкращою репутацією у світі. Він є обвинувачений в найбридкішому злочині – злочині проти дітей. Навіть для лідерів Африки, які не є блискучими зразками демократії, це теж перебір,
– наголосив Тарас Загородній.
З іншого боку це вказує на ерозію впливу Росії на африканські країни.
Репутація Росії така погана зокрема й через перебої з постачанням зерна. Тому навіть допомога Китаю, який часто виручає Росію зараз вже є малопомічною.
"Ні для кого не є таємницею, що Китай допомагає вмовляти деяких лідерів все ж бути присутнім в Росії. Як це, наприклад, було 9 травня", – зауважив політолог.
Тож сумарно і ерозія впливу, і репутація, і політична ізоляція Росії таки працюють. Владімір Путін останнім часом починає відчувати це ще яскравіше.
Тарас Загородній про бойкот африканських лідерів: дивитись відео
Африканські лідери не хочуть їхати в Росію: що відомо
- Економічний саміт Росія – Африка має відбутись наприкінці серпня в Санкт-Петербурзі. Як стало відомо днями, саміт відвідають лише 16 президентів та 10 прем'єр-міністрів з 54 країн континенту. 5 країн від участі відмовились. Інші ж держави представлятимуть віцепрем'єри, міністри або просто посли. Для порівняння на той же форум 2019 року приїхали 45 голів держав та урядів з 54 країн. Загалом представлені були усі запрошені країни.
- У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що права на претензії не мають. Мовляв, інші країни можуть мати й інші плани. Наприкінці додали сумну фразу, начебто кожен робить, що може.
- Цікаво, що цей саміт готували ще з листопада минулого року. Зокрема, у грудні 2022 року відбувся саміт США – Африка, за яким в Росії пильно спостерігали.