Китай втрачає гроші: які кроки Росії спонукали Пекін взяти участь у саміті в Саудівській Аравії

Затяжна російсько-українська війна невигідна Китаю. Кожен день такої війни ставить під загрозу безпеку регіону та позицію Пекіну як лідера глобального Півдня.

Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Участь КНР у саміті в Саудівській Аравії не продиктована лише одним кроком Росії, а є відповіддю на низку дій Кремля, які суперечать китайським національним інтересам.

Дивіться також Чи прийме Китай "формулу миру" Зеленського: американський політолог пояснив позицію Пекіна

"Наприклад, розміщення ядерної зброї на теренах Білорусі відбувається всупереч логіці, яку сповідує Китай: це створює додаткові ризики нуклеаризації близьких до Китаю країн і ескалації ядерної тематики в цілому. Китай ядерні перегони не потягне, і вони не зацікавлені в них жодним чином", – наголосив політолог.

Стурбовані припиненням дії зернової угоди

Другою вагомою причиною є вихід Росії із зернової угоди. Для Китаю тема зернових є вкрай важливою, і не лише всередині країни, а й для безпеки держав, з якими він межує.

З якою позицією КНР їде на саміт у Саудівській Аравії: дивіться відео

"Це питання національної безпеки самого Китаю. Крім того, це впливовість на території глобального Півдня: немає зернових - Росія посилює шантаж країн глобального Півдня голодом, а Китай таким чином виявляється слабким і нездатним розв'язати це питання", – пояснив політичний експерт.

Китаю не потрібен крах Росії

У контексті вищезазначеного, підготовка Росії до затяжної війни та апеляція до неї призводять до логістичних та економічних втрат для Пекіну.

"Китай кожен день російсько-української війни втрачає гроші та репутацію. Він постійно має доводити світові, що не допомагає Росії, при цьому повністю дистанціюватись від неї не може, тому що це обвалить його імідж серед недемократичних країн", – вважає Олег Саакян.

З одного боку, для Китаю є загрозливим повний крах Росії, а з іншого – він не зацікавлений у затяжній війні.

Китай у російсько-українській війні: останнє