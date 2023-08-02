Саудівська Аравія відчула слабкість Росії: які цілі переслідує Ер-Ріяд

Саміт за участю України, США, країн Європи та держав Глобального Півдня проведуть у Саудівській Аравії. Основна тема зустрічі – досягнення миру в Україні. Та здається, що ця країна відчула певну слабкість Москви.

Про це 24 Каналу заявив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він зауважив, що для української держави це дуже важливо розуміти. До слова, США та ЄС сподіваються, що до підтримки України вдасться залучити якомога більше країн Глобального Півдня, а також Китай.

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"Саме тому вони покликали нас і перестали кликати Росію. Це вже друга зустріч у такому форматі", – зауважив Бурлаков.

Чому зустріч саме в Ер-Ріяді

За даними The Wall Street Journal, Ер-Ріяд для проведення саміту обрали для того, аби залучити до участі в ньому Китай.

І тоді виглядатиме взагалі прекрасно – Китай, представники Близького Сходу, Центральної Азії – увесь цивілізований світ, окрім Росії, обговорюватиме, як розв'язати питання саме там. Якщо Китай погодиться,

– зауважив журналіст-міжнародник.

Також країну-агресорку могли не покликати на зустріч через те, що Росія не хоче виводити свої війська, а один із головних пунктів мирного плану України – виведення російських військ з окупованої території. Саміт збирають для того, аби заслухати та обговорити український мирний план.

"Росіяни кажуть, що будуть пильно стежити за тим, що відбувається в Ер-Ріяді. Але нічого не кажуть, що їх ніхто не покликав", – наголосив Бурлаков.

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Чи може Саудівська Аравія допомогти врегулювати війну

Саудівська Аравія переслідує більше свої приватні цілі. Так країна хоче себе показати "миротворцем". Мовляв, вона надає майданчик для обговорення з країнами регіону та світу, запрошує Україну та обговорює мирний план.

До слова, представники країни нещодавно відвідували Росію. Сам принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман не полетить до Москви. Навряд чи полетить до Ер-Ріяда і Владімір Путін.

Мирний план України Саудівська Аравія послухає. Однак щось зробити – вона не зможе.

"Врегульовувати або допомагати якось активно врегульовувати війну в Україні вони не будуть, не мають такої можливості. Їм буде добре, якщо на їх майданчику представники України, Китаю і Заходу знайдуть спільну мову", – додав журналіст-міжнародник.

Що відомо про зустріч