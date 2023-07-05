Розуміють, що є загроза їхньому існуванню: російський опозиціонер пояснив мету розширення ШОС

4 липня віртуально відбувся саміт Шанхайської Організації Співробітництва. До організації долучився Іран. А от наступним членом може стати Білорусь.

Та диктатори розуміють, що йде серйозна загроза їхньому існуванню. Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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"Росія очолює профсоюз диктаторів, профсоюз відморожених урядів", – зауважив Гудков.

Нині значним головним болем всього світу є Росія, яка очолює найогидніші режими. Путін – всесвітнє абсолютне зло. Тому диктатори й підтримують президента Росії. Мовляв, їм буде лише гірше, якщо з Владіміром Путіним щось станеться. Тоді можуть посипатися режими, які вони контролюють.

Низкою певних країн пройде визвольно-очищувальна хвиля. Вони бояться. Адже бояться програти цю битву світовому демократичному табору,

– додав російський опозиційний політик.

А цей табір має розуміти, що нині війна не на життя, а на смерть. Якщо, наприклад, демократії не вдасться перемогти диктатуру, то тоді це породить такі процеси, що буде непереливки.

Людина, яка очолює профсоюз відморожених режимів

Світовий профсоюз диктаторів буде якось захищати чи допомагати таємно або публічно своєму "лідеру". А "лідер" нині – Путін.

"Путін відважився на війну, на війну з усім світом. Погрожує всьому світу ядерним армагедоном. Путін має величезний ядерний потенціал. Абсолютно аморальний, вижив із себе людські якості", – зауважив Геннадій Гудков.

А ще – російський диктатор безвідповідальний, не здатний вести переговори та поважати міжнародне право. Така людина очолює профсоюз диктаторів та відморожених режимів. Тож зрозуміло, чому інші диктатори бояться, що така підтримка в обличчі Путіна може зникнути.

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Саміт Шанхайської Організації Співробітництва