НАТО поспіхом готує гарантії безпеки для України перед самітом у Вільнюсі, – Politico

У литовському Вільнюсі 11 - 12 липня пройде саміт НАТО. Наразі ключова група країн-членів Альянсу негайно зайнялася підготовкою проєкту декларації про гарантії безпеки для України.

Журналісти зазначили, що ці гарантії безпеки діятимуть, допоки наша країна не стане членом НАТО. Ці гарантії група країн має узгодити до саміту у Вільнюсі.

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НАТО готує гарантії безпеки для України

Журналісти видання зазначили, що протягом кількох тижнів США, Велика Британія, Франція та Німеччина обговорювали питання гарантій безпеки з Україною, а також зверталися до країн-членів НАТО, а також ЄС та "Великої сімки".

Ідея цих гарантій полягає в тому, щоб створити так звану "парасольку безпеки" для всіх країн, які готові надавати Києву постійну військову допомогу. Причому у НАТО зауважили, що особливості цієї допомоги у кожної країни можуть бути свої.

Водночас союзники нашої держави продовжують наголошувати, що Україна може приєднатися до НАТО лише після закінчення війни. Саме тому такі гарантії безпеки можуть стати "перехідним періодом" до цього вступу.

Один з французьких чиновників зазначив, що саме на саміті у Вільнюсі планують оголосили ці "парасолькові гарантії". Попри це, обговорення цього проєкту, включно з гарячими диспутами, ще ведуться.

Триває обговорення; ми вже насправді дуже серйозно просунулись, і ми сподіваємось, що воно може бути завершене до кінця саміту,

– сказав він.

За словами іншого дипломата НАТО, в Лондоні 10 липня має відбутися зустріч президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Саме на цій зустрічі має відбутися "шліфування" остаточних гарантій безпеки для України.

"По суті, це буде гарантія для України, що протягом довгого часу ми оснащуватимемо їхні Збройні Сили, фінансуватимемо, консультуватиме, навчатимемо, щоб у них була здатність стримувати будь-яку майбутню агресію", — розповів високопосадовець Альянсу.

Зрештою журналісти видання підкреслили, що кожна з країн-членів НАТО може самостійно вирішити на двосторонній основі як допомагати Україні. Це може бути як передача техніки для протиповітряної оборони, так і танків для успішного наступу.

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