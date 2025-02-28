Безпека Європи та України "тісно переплітаються": ЗМІ розкрили деталі майбутнього комюніке ЄС
- 6 березня країни-члени ЄС проведуть саміт, на якому затвердять нове комюніке про важливість участі Європи у переговорах щодо європейської безпеки та завершення російсько-української війни.
- Комюніке підкреслює, що не може бути переговорів щодо України без її участі, і що будь-яка мирна угода повинна мати міцні гарантії безпеки для України.
6 березня країни-члени Європейського Союзу планують провести саміт. Очікується, що на ньому приймуть нове комюніке, у якому затвердять позицію, що не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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У ЗМІ розкрили деталі майбутнього комюніке
Журналісти Суспільного отримали драфт комюніке, яке винесуть за підсумками саміту країн-членів ЄС 6 березня. У ньому мовиться, що країни Європейського Союзу хочуть визначити власну позицію щодо потенційних мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, та важливість присутності ЄС на цих переговорах.
У тексті мовиться, що "у зв’язку з новим імпульсом для переговорів, які повинні призвести до всеосяжного, справедливого і сталого миру, Європейська Рада підкреслює важливість таких принципів". Зокрема мовиться про наступне:
- "Не може бути переговорів щодо України без України";
- "Не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи. Безпека України та Європи переплітаються";
- "Перемир'я може відбутися лише в рамках всеосяжної мирної угоди";
- "Будь-яка така угода повинна супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України".
Як пише Суспільне, у комюніке також мовиться, що Україна повинна перебувати у найсильнішій можливій позиції для досягнення "миру через силу".
Це стосується як до, так і під час та після переговорів для припинення війни. З цією метою Європейський Союз залишається відданим, в координації з однодумними партнерами, наданню посиленої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу,
– мовиться у комюніке.
Відомо, що під час зустрічі 6 березня лідери ЄС також обговорять призначення спецпосланника для мирних переговорів щодо війни Росії проти України.