Мало відбутися ще опівдні: чому затримався виступ Зеленського на саміті Євроради

У Брюсселі 26 червня відбувається саміт Європейської Ради. Володимир Зеленський не перебуває там особисто, але очікувалося, що він звернеться до присутніх через відеозв'язок.

Відомо, що виступ президента України затримується. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, додавши, що також немає рішення щодо 18 пакету санкцій.

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Чому Володимир Зеленський виступив із затримкою

Припускають, що саме відсутність рішення щодо санкцій і є причиною затримки відеозвернення Володимира Зеленського. Планувалося, що таке спілкування мало відбутися ще в обід, але воно постійно переноситься.

На саміті Євроради тривають запеклі дискусії якраз стосовно рішення про санкції. Угорщина та Словаччина постійно вставляють палки в колеса у цих питаннях. Цьогорічний саміт не став виключенням.

Напередодні лунали заяви про блокування цього процесу через те, що Брюссель намагається остаточно обмежити усі країни Євросоюзу у купівлі російських газу та нафти. Словаччина та Угорщина виступають проти, хоча вранці 26 червня уже лунали позитивні сигнали,

– розповіла Андріана Кучер.

Віктор Орбан заявив, що Угорщина отримала дуже привабливі пропозиції, тим самим давши зрозуміти, що всі сторони налаштовані на пошук компромісу.

Перед тим у словацькому уряді також повідомили, що готові до поступок, якщо Брюссель гарантуватиме зменшення тиску й пом'якшення обмежень для економіки Словаччини.

Чому Угорщина блокує євроінтеграцію України

Стосовно позиції Орбана, то треба сказати, що вона тут викликає не мало критики, не тільки через санкції, а зокрема і через постійне блокування Угорщиною європейської інтеграції України.

Орбан у кулуарах саміту пояснював своє рішення війною в Україні. Він сказав, що якщо Угорщина підтримує вступ України до Європейського Союзу, то тим самим, мовляв, приведе війну на простори Європи і безпосередньо в ЄС.

Свою позицію він вирішив підсилити "голосуванням", яке напередодні пройшло в Угорщині. Тамтешня влада запевнила, що начебто понад 2 мільйони угорців взяли участь у "референдумі" й 95% людей виступили проти вступу України до Європейського Союзу.

Це голосування не є офіційним референдумом. В опозиції Угорщини заявляють про те, що ці дані є фальсифікованими, а явка перевищена,

– наголосила Андріана Кучер.

У польському уряді закликали Угорщину запитати у своєї національної меншини на Закарпатті, чи хочуть вони бути в Європейському Союзі. Перепони для вступу України в ЄС там назвали штучними.

Зауважимо, у Єврораді пояснили, що Президент України не з'явився особисто через "логістичні причини". Там додали, що український лідер був змушений повернутися додому. На саміті обговорюють подальшу підтримку України. Володимира Зеленського також запрошували.