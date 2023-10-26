50 мільярдів для України: які ключові теми саміту ЄС у Брюсселі

У Брюсселі стартує дводенний саміт ЄС, на якому обговорюватимуть чималу низку важливих питань для України. Володимир Зеленський традиційно звернеться до європейських колег в онлайн-форматі.

Як анонсував президент України, він проситиме посилити тиск на країну-агресорку Росію. Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, яка перебуває у Брюсселі, розповіла, що говоритимуть насамперед про санкції проти Росії, військову допомогу Україні та один особливий фінансовий інструмент.

Дивіться також Членство в ЄС не через 20 років: коли Україну візьмуть до Євросоюзу і що цьому заважає

12 пакет санкцій та фінансовий інструмент Ukraine Facility

За словами кореспондентки, насамперед у ЄС обговорюватимуть запровадження 12 пакету санкцій проти Росії. Очікується, що він стосуватиметься першочергово обмежень на торгівлю російськими діамантами, алюмінію та товарів подвійного призначення.

Окрім того, очільники європейських країн вперше обговорять перегляд довгострокового бюджету ЄС, що дуже важливо для України. Оскільки до нього вперше увійде фінансовий інструмент Ukraine Facility, який передбачає 50 мільярдів євро на 4 роки.

Наразі Європейський Союз ще не узгодив офіційне продовження допомоги на 2024 рік, тому саме цей інструмент, Ukraine Facility, передбачатиме допомогу для функціонування української держави на 2024 – 2027 роки,

– сказала Софія Назаренко.

Утім, через палкі дискусії обговорення довгострокового бюджетного продовжуватиметься далі. Очікується, що фінальне рішення буде прийнято під час саміту ЄС в грудні цього року.

До того ж Ukraine Facility підтримує більшість членів Європейського Союзу. Однак угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан має іншу позицію. Він неодноразово наголошував, що потрібно скоротити допомогу Україні. Так трапилося й цього разу: Орбан пропонує виділити 25 мільярдів доларів замість 50.

До теми 50 мільярдів для України – куди підуть та хто контролюватиме: інтерв’ю з віцепрезидентом ЄНП

Про фонд для ЗСУ, заморожені кошти Росії та війну в Ізраїлі

Також, за словами Назаренко, сьогодні на саміті обговорять пропозицію створення спеціального Фонду на функціонування ЗСУ протягом 4 років.

Стартував дводенний саміт у Брюсселі: дивитися відео

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель запропонував виділити ще 20 мільярдів євро для української армії, проте питання лише обговорюватимуть і відповідне рішення ухвалять під час наступного засідання у грудні.

Крім того, імовірно, мовитиметься про передання заморожених російських активів на реконструкцію України.

Основою темою стане військова допомога Україні. Сьогодні у Брюсселі відбулася акція протесту: українці вийшли на мітинг та закликали європейських лідерів посилити допомогу, зокрема військову, аби надали ще більше зброї,

– пояснила кореспондентка.

За словами Софії Назаренко, на порядку денному буде питання конфлікту в Ізраїлі. Очікується, що у фінальному комюніке лідери закликатимуть до гуманітарних пауз у цьому регіоні.

Імовірно, європейські лідери обговорять тему міграції та ситуації в Сахелі.

Саміт Європейського Союзу у Брюсселі: останні новини