Зеленського запросили на саміт ЄС: коли відбудеться зустріч

Володимира Зеленського запросили на позачерговий саміт Європейської ради. Ця зустріч має відбутися 6 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на лист голови Європейської ради Антоніу Кошти.

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Що відомо про запрошення Зеленського на саміт ЄС

В офіційному листі, який Кошта відправив лідерам ЄС зазначено, що 6 березня відбудеться спеціальний саміт Європейської Ради, який буде присвячена європейській обороні та Україні.

Щодо європейської оборони, я маю на меті продовжити нашу неформальну зустріч 3 лютого з метою ухвалення перших рішень на найближчу перспективу, щоб Європа стала більш суверенною, більш спроможною і краще підготовленою до подолання поточних і майбутніх викликів її безпеці,

– зазначено у листі.

Що стосується України, президент Європейської ради зауважив, що з'явився новий імпульс, який повинен привести до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Кошта відправив листи лідерам ЄС, запросивши їх на саміт Європейської ради з Зеленським: дивіться документ

"Тому для нас важливо обмінятися думками про те, як надалі підтримувати Україну і яких принципів слід дотримуватися в майбутньому. ЄС та його держави-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту, тому ми повинні бути готові до внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні", – мовиться у листі.

Сама зустріч відбудеться у Брюсселі. Спочатку буде традиційний обмін думками з президентом Європейського Парламенту, після чого відбудеться дискусія з президентом Зеленським за обідом.

До слова, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував, що у Брюсселі 6 березня відбудеться позаплановий саміт, де зберуться лідери ЄС, аби обговорити посилення європейської оборони та підтримку України. До цієї зустрічі Єврокомісія готує пакет пропозицій для зміцнення оборонного потенціалу Європи.