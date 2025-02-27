Зеленського запросили на саміт ЄС: коли відбудеться зустріч
- Володимир Зеленський був запрошений на позачерговий саміт Європейської ради 6 березня, присвячений європейській обороні та Україні.
- Учасники обговорять підтримку України та принципи довготривалого миру. Зустріч відбудеться в Брюсселі з обміном думками та дискусією з Зеленським.
- Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що ЄС готовий взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту та України.
Володимира Зеленського запросили на позачерговий саміт Європейської ради. Ця зустріч має відбутися 6 березня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на лист голови Європейської ради Антоніу Кошти.
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Що відомо про запрошення Зеленського на саміт ЄС
В офіційному листі, який Кошта відправив лідерам ЄС зазначено, що 6 березня відбудеться спеціальний саміт Європейської Ради, який буде присвячена європейській обороні та Україні.
Щодо європейської оборони, я маю на меті продовжити нашу неформальну зустріч 3 лютого з метою ухвалення перших рішень на найближчу перспективу, щоб Європа стала більш суверенною, більш спроможною і краще підготовленою до подолання поточних і майбутніх викликів її безпеці,
– зазначено у листі.
Що стосується України, президент Європейської ради зауважив, що з'явився новий імпульс, який повинен привести до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.
Кошта відправив листи лідерам ЄС, запросивши їх на саміт Європейської ради з Зеленським: дивіться документ
"Тому для нас важливо обмінятися думками про те, як надалі підтримувати Україну і яких принципів слід дотримуватися в майбутньому. ЄС та його держави-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту, тому ми повинні бути готові до внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні", – мовиться у листі.
Сама зустріч відбудеться у Брюсселі. Спочатку буде традиційний обмін думками з президентом Європейського Парламенту, після чого відбудеться дискусія з президентом Зеленським за обідом.
До слова, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував, що у Брюсселі 6 березня відбудеться позаплановий саміт, де зберуться лідери ЄС, аби обговорити посилення європейської оборони та підтримку України. До цієї зустрічі Єврокомісія готує пакет пропозицій для зміцнення оборонного потенціалу Європи.