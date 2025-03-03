Через позицію США останніми тижнями в ЄС розійшлися погляди на мирну угоду, – МЗС Туреччини
- Туреччина сподівається на негайне припинення вогню в Україні як перший крок до мирної угоди.
- Через позицію США в ЄС виникли різні погляди на мирну угоду, що обговорювалися на саміті в Лондоні.
- Туреччина активно стежить за дискусіями та має власне бачення щодо мирної угоди та архітектури європейської безпеки.
Туреччини розраховує на те, що шлях до миру в Україні розпочнеться з негайного припинення вогню. Вже потім сторони можуть укласти постійну мирну угоду.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана для журналістів, які цитує Sabah.
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Що розповіли у МЗС Туреччини про саміт в Лондоні по Україні
Хакан Фідан розповів, що у ході саміту учасники обговорювали можливу мирну угоду та припинення вогню в Україні. Зокрема, розглядалося, як це можливо зробити.
Навколо різні ідеї, різні думки. У світлі позиції, зайнятої США останніми тижнями, або дедалі більшого прояснення цієї позиції, в ЄС виникли різні погляди. Все це обговорювалося європейськими лідерами. Звичайно, внесок Туреччини тут важливий,
– пояснив глава турецького МЗС.
Фідан підкреслив, що Туреччина має власне бачення можливої мирної угоди та реконструкції архітектури європейської безпеки, про що говорили в Лондоні.
"Звичайно, ми уважно стежимо за цими дискусіями й всі разом побачимо, чи буде мирна угода в Україні та, відповідно, чи матиме Європа нову архітектуру безпеки. Сподіваюся, що буде негайне припинення вогню, а потім постійна мирна угода", – зазначив міністр.
Він також зауважив, що наразі пріоритетом Туреччини є мир в Україні.
Зрештою Хакана Фідан резюмував, що зустрічі по Україні та Європі тепер відбуватимуться частіше, зокрема раз на 2 – 3 тижні. Окрім того, буде створено технічні групи для ведення подальших переговорів.
До слова, в Офісі Президента України, коментуючи саміт у Лондоні, зазначали, що на зустрічі обговорили підтримку української оборонної промисловості, санкції проти Росії та можливість залучення механізмів НАТО. Водночас лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни.