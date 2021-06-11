На саміті НАТО переглянуть стратегію Альянсу

На саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, розроблять нову стратегічну концепцію Північноатлантичного Альянсу. Чинна стратегія працювала з 2010 року.

Про це мовиться у матеріалах майбутньої зустрічі. Концепцію мінятимуть через зміни, які стались за останнє десятиліття.

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Генсека НАТО попросять очолити процес розробки стратегії

Прийшов час адаптувати НАТО до дедалі більш конкурентної і непередбачуваної обстановки в безпековій сфері,

– мовиться в документах.

Під час саміту лідери країн Альянсу звернуться до генсека з роіційним проханнм очолити процес розробки концепції. Документ врахує значну військову та політичну адаптацію НАТО з 2014 року.

У НАТО мають враховувати виклики щодо агресії Росії

У НАТО вважають, що саміт проводитимуть у вирішальний з точки зору безпеки момент для Альянсу. В організації наголосили, що Росія та Китай не поділяють цінностей НАТО.

В епоху геополітичної конкуренції союзники активізують свою діяльність у відповідь на виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня. До них належать модель агресивної поведінки Росії, тероризм, кібернапади й руйнівні технології, підйом Китаю і наслідки зміни клімату для безпеки,

– мовиться у документах.

Яка мета союзників:

поглиблення політичних консультацій,

зміцнення стримування та оборони,

підвищення стійкості,

посилення технологічної переваги НАТО,

активізація підтримки партнерів.

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Делегації України на саміті не буде

Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі за зачиненими дверима. Українську делегацію на зустріч не запросили.