Саміт НАТО без України неможливий: Зеленський отримав запрошення на три зустрічі

Президент України Володимир Зеленський має запрошення на саміти НАТО, Європейського Союзу та G7. Остаточне рішення щодо участі залежить від безпекових умов.

Наразі триває процес організації двосторонніх зустрічей на цих заходах. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Україна має запрошення на три саміти

За словами речника МЗС, для України ключовим є не лише участь у саміті НАТО, а й ухвалення сильних рішень.

Для нас як для держави важлива наповненість цієї зустрічі. Нам важливо, щоб за підсумками саміту був сигнал сили і єдності, в тому числі щодо України,

– заявив Тихий.

Георгій Тихий наголосив, що саміт НАТО неможливий без участі України, оскільки війна з Росією є основним викликом безпеці Альянсу. Він підкреслив, що НАТО має продемонструвати свою силу, щоб дати сигнал Росії про неможливість нападу на них.

У МЗС повідомили, коли чекати остаточного рішення щодо участі України у самітах.

Буде вирішуватися його участь ближче до подій, все залежить від безпекових умов. Зазвичай на таких самітах відбуваються двосторонні зустрічі. Ми над цим і працюємо,

– зазначив речник МЗС.

Раніше повідомлялося за яких умов Зеленський відвідає саміт НАТО. Так, очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив на сильних конкретних рішеннях, які вже посилюють нашу оборонну спроможність. За його словами, Україна чітко формулює свої очікування та доносить їх партнерам.