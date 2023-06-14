На саміті у Вільнюсі Україні надішлють чіткий сигнал щодо членства в НАТО, – Столтенберг

Невдовзі у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Під час нього Україна отримає чіткий сигнал щодо членства в Альянсі.

Про це під час брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 Канал. Саміт НАТО відбудеться 11 – 12 липня.

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Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту у Вільнюсі

За словами Генсека НАТО, на саміті у Вільнюсі країни-члени надішлють чіткий сигнал підтримки та солідарності з Україною.

Щоб було чітко зрозуміло, що майбутнє України – з НАТО,

– зазначив Столтенберг

Він додав, що завдяки допомозі, наданій союзниками по НАТО, Україна розпочала масштабний наступ, просувається вперед та звільняє свої території. Цього тижня міністри також обговорять, як посилити оборону Альянсу за допомогою нових регіональних планів для захисту територій союзників за допомогою сил, які перебувають у високому рівні готовності.

За словами Столтенберга, у НАТО також ще тривають консультації щодо того, яким буде формулювання Вільнюського саміту щодо майбутнього приєднання України до Альянсу.

"Я впевнений, що ми знайдемо хороше рішення на цьому саміті", – зауважив генсек.

Він додав, що наразі союзники ще не погодили позицію щодо механізму руху України до НАТО, але дійшли згоди щодо низки ключових позицій.

"Союзники дійшли згоди щодо українського членства. Ми погодились, що двері НАТО – відчинені… Ми також погодились, що Україна стане членом Альянсу", – пояснив Столтенберг.

Окрім цього, країни НАТО погодились, що лише від них та України залежить, чи стане вона членом Альянсу. Генсек підкреслив, що зараз пріоритетом є її збереження як незалежної держави. Для цього НАТО погодить багаторічну програму, яка допоможе нашій країні перейти від радянських стандартів до стандартів Альянсу та стати з ним повністю взаємосумісною.

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