Самогіпноз тих, хто слабкий, – Зеленський про відмову НАТО закривати небо над Україною

Країни Організації Північноатлантичного договору відмовились закривати небо над Україною. Це показує їхню слабкість.

Гарантії та обіцянки безпеки, рішучість альянсів та цінності для декого померли. Це сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу НАТО сьогодні дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст, – Зеленський

НАТО свідомо ухвалило таке рішення, – Зеленський

За його словами, саміт НАТО, який відбувся 4 лютого, – слабкий та розгублений. На ньому було видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою №1.

Всі розвідки країн Альянсу чудово знають ворога. Вони підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Окупанти упродовж 9 днів руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, дітей, житлові квартали, церкви, школи,

– наголосив Зеленський.

Попри те, що Росія знищує все, що забезпечує нормальне життя людей і хоче це продовжувати, та знаючи, що нові удари та жертви – неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною.

"Країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує нову агресію Росії проти НАТО. Це – самогіпноз тих, хто внутрішньо слабкий та невпевнений", – зауважив президент.

Вечірнє звернення Зеленського за 4 березня: дивіться відео



Розкритикував відмову НАТО і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Мовляв, Альянс нічого не може вирішити і виглядає слабким.

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