Про це повідомляє поліція Миколаївщини та Миколаївська ОВА.
Дивіться також У лісі біля Чернігова виявили тіло поліцейського
Що відомо про самогубство у Миколаєві?
У центрі Миколаєва загинув молодий чоловік після падіння з даху адміністративної будівлі. Подія сталася 27 квітня близько 12:50 на вулиці Адміральській. Про інцидент повідомили на лінію 102.
На місце виїхали правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. За попередніми даними, отримані травми виявилися несумісними з життям.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство" – це стандартна процедура для таких випадків. Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії та особи загиблого.
20 квітня у Приморському районі знайшли застреленим депутата Одеської міськради. Попередньо встановлено, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.
У центрі Львова громадянин США намагався стрибнути з вікна другого поверху.