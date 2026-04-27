Про це повідомляє поліція Миколаївщини та Миколаївська ОВА.

Що відомо про самогубство у Миколаєві?

У центрі Миколаєва загинув молодий чоловік після падіння з даху адміністративної будівлі. Подія сталася 27 квітня близько 12:50 на вулиці Адміральській. Про інцидент повідомили на лінію 102.

На місце виїхали правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. За попередніми даними, отримані травми виявилися несумісними з життям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство" – це стандартна процедура для таких випадків. Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії та особи загиблого.

