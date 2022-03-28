"Самогубці": окупанти їздять машинами через "Рудий ліс" і не мають жодного захисту, – ЗМІ

28 березня 2022 , 22:24
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Джерело:

Reuters

Російські окупанти проїхали через "Рудий ліс", не маючи при цьому жодного захисту. Бронетехніка спричинила хвилю радіоактивного пилу.

Працівники ЧАЕС заявили, що для російських окупантів це – "самогубство". Радіоактивний пил, який вони вдихнули, міг викликати внутрішнє опромінення.

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Відразу двоє людей бачили, як російська техніка рухалася територією "Рудого лісу" – однією з найнебезпечніших ділянок Чорнобильської зони відчуження. 

Окупанти проїхали покинутою дорогою й підняли цілий "стовп" куряви. Дозиметри сповістили про небезпеку.

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Автор: Мар'яна Бекало