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"Самопоміч" отримала доступ до "секретного" інвестдоговору про забудову Поштової площі

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Поштова площа
Поштова площа / stezhkamu.com

20 липня депутати київської "Самопомочі" отримали доступ до раніше утаємниченого інвестиційного договору між Департаментом економіки та інвестицій КМДА, комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" і ТОВ "ХЕНСФОРД-Україна", яким передбачається будівництво підземного ТРЦ на Поштовій.

Ознайомитись із цим "секретним" документом вдалось лише після того, як депутатська делегація від фракції "Об’єднання "Самопоміч"-Київ навідалась до Департаменту. До сьогодні сторони-підписанти інвестиційного договору навідріз відмовлялись оприлюднювати документ у повному обсязі, передає прес-служба "Об’єднання "Самопоміч"-Київ.

Раніше депутатам і громаді для ознайомлення надавали лише частини документа без додатків.

"Сьогодні ми нарешті отримали повну версію інвестиційного договору з усіма додатками. Скориставшись чинними нормами законодавства, ми зробили копії всіх його сторінок. Тепер ми матимемо більше підґрунтя для того, аби доказати недоцільність продовження цього договору", – сказав Сергій Гусовський.

Як зазначає один із членів сьогоднішньої делегації, голова комісії Київради з питань регламенту та депутатської етики Олег Макаров, депутати діяли на підставі та у відповідності з вимогами ч. 10 ст. 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно з якою депутат має право знайомитись з будь-якими офіційними документами, що зберігаються в органах місцевого самоврядування, робити виписки і копіювання цих документів.

За результатами попереднього юридичного аналізу застережень щодо конфіденційності умов скандального договору не виявлено. Але в будь-якому випадку обмеження доступу до інвестиційного договору суперечило б вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації", яким встановлено заборону на обмеження доступу до інформації та копій документів щодо умов отримання бюджетних коштів, до яких відносяться доходи від інвестиційних договору. Законом також встановлено, що інформація, яка становить суспільний інтерес не може бути віднесена до конфіденційної.

Також варто додати, що судова практика наголошує на неможливості обмеження доступу до умов інвестиційного договору. Зокрема, інформація про використання бюджетних коштів, розпорядження комунальним майном та умови отримання коштів чи майна не можуть бути конфіденційною інформації, а доступ до такої інформації є обов'язковим і здійснюється відповідно до закону, незалежно від наявності згоди відповідних суб'єктів.

Аби прискорити процес припинення скандального договору, юристи "Об’єднання "Самопоміч" продовжуватимуть детально вивчати інвестиційну угоду і найближчим часом нададуть фаховий юридичний аналіз цього документу.

Нагадаємо, що під час пленарного засідання Київради 19 липня голова фракції "Об’єднання "Самопоміч"-Київ був змушений привселюдно звернутися до заступника міського голови, аби він дав відповідне доручення Департаменту з вимогою надати копію документа в повному обсязі.

21 червня Київрада проголосувала за створення музею на Поштовій площі, але позиція про розірвання інвестиційного договору не стала складовою цього рішення. Тому депутати столичної "Самопомочі" зареєстрували окремий проект рішення, у якому запропонували всі можливі сценарії припинення договору з забудовником.

Договір знаходиться за посиланням.

Теги: Новини Києва Самопоміч Законодавство Київрада
Джерело: 24 Канал
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