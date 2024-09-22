Як можуть покарати за самовільне залишення військової частини

За самовільне залишення військової частини передбачена кримінальна відповідальність. Адже такий вчинок вважається злочином.

Фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" розповіли, що самовільне залишення військової частини порушує військову дисципліну та підлягає кримінальній відповідальності згідно зі статтею 407 кримінального кодексу України.

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Що варто знати про самовільне залишення частини

Фахівці пояснили, що самовільним залишенням військової частини або місця служби є:

відмова військовослужбовця від продовження служби після закінчення строку служби;

безпідставний відхід військовослужбовця з військової частини або місця служби тривалістю до 3 діб;

нез'явлення військовослужбовця строкової служби вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, переведення або призначення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до 3 діб;

відмова військовослужбовця від виконання вказівок командира частини, що не суперечать вимогам законодавства та військових нормативних актів;

за самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також військовозобов'язаним та резервістом під час проходження зборів тривалістю до 10 діб;

нез'явлення військовослужбовця вчасно на службу без поважних причин у разі призначення або переведення тривалістю до десяти діб;

нез'явлення військовослужбовця з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до 10 діб.

Юристи пояснили, що за самовільне залишення частини передбачена стаття 407 кримінального кодексу України. Вона передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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У разі звільнення з військової служби через самовільне залишення військової частини або місця служби, військовослужбовець може бути позбавлений права на військову службу у майбутньому, а також мати обмеження з працевлаштуванням у деяких сферах діяльності,

– пояснили правники.

Вони додали, що військові також можуть втратити можливість отримати певні посади у державній службі та бути обмеженим у виборі професії.