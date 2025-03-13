Розв'яжуть всі проблеми у повітрі: Світан назвав 2 комплекси, які можуть замінити Patriot

Зенітно-ракетні комплекси SAMP/T та IRIS-T, які Україна має на озброєнні, можуть стати альтернативою системам Patriot. Вони уже продемонстрували високу ефективність у знищенні російських ракет та навіть літаків.

Такий варіант розглядається через можливе припинення постачання американської зброї, хоча недавно поставки були відновлені. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан поділився з 24 Каналом своєю оцінкою комплексів SAMP/T та IRIS/T.

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Що відомо про SAMP/T та IRIS/T

На тлі можливого припинення постачання зброї Україні, зокрема ракет до зенітно-ракетного комплексу Patriot, через прихід Дональда Трампа до влади в США, з'являється потреба заміни цієї системи французько-італійським комплексом SAMP/T, один з яких вже перебуває на озброєнні України.

Вартість одного комплексу SAMP/T складає 500 мільйонів доларів. Ця система здатна вражати літаки та ракети на відстані до 150 кілометрів. Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що SAMP/T уже успішно знищив російський літак Су.

Однак ракети Aster, які використовуються в цьому комплексі, є значно рідкіснішими, ніж ракети для Patriot. Виробництво однієї ракети Aster може зайняти від 2 до 3 років. Європейський виробник намагається скоротити цей час до 1,5 року, але навіть цей термін є занадто довгим для потреб України. Українські підприємства можуть долучитися до виробництва цих ракет, як колись Іспанія допомогла із виготовленням ракет PAC-3 для систем Patriot.

SAMP/T – дуже хороша та нова техніка, цього тисячоліття. Для його обслуговування потрібно у 3 – 4 рази менше персоналу (ніж для Patriot – 24 Канал). Він може використовуватися як мобільний комплекс для збиття тих самих Су. Проте їх всього вироблено 15 – 20 одиниць,

– розповів Роман Світан.

Окрім того, альтернативою Patriot можуть стати комплекси IRIS-T SLM, вартість яких складає близько 140 мільйонів євро. Україна вже має кілька таких систем, які здатні знищувати літаки, вертольоти, безпілотники та крилаті ракети на відстані до 40 кілометрів.